Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: за шитье масок взялись на подведомственном предприятии общества инвалидов

7 Апр 2020 2020-04-07T14:55:06+03:00

Каждая швея планирует производить по 100 медицинских масок в день

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Аптеки с надписью на бумаге «Масок нет» уже никого не удивляют. Заводы по-прежнему работают, но с начала эпидемии люди массово скупили все средства защиты. Что же делать? Ответ прост: шить!

Примерно так решили проблему снабжения для сотрудников общественного транспорта, водителей и кондукторов не редко можно увидеть в самодельных масках из марли. В Мурманской области также производство развернули в исправительных колониях.

Кроме того, для массового производства масок привлекли швейные предприятия города. «Комсомолка» пообщалась с одним из них.

- Потребность в масках большая, этим занимаемся далеко не мы одни. Уже получили марлю, резинку, покроили и начали шить. В принципе, для нас это обычный заказ: привезли ткань – сшили и отдали. От обычного процесса работы ничем не отличается. Всего у нас 7 швей. Планируем шить около 700 штук в день, то есть по сотне каждая, - поделилась с «КП» директор учебно-производственного предприятия ООО «Сарс», учредителем которого является Всероссийское общество инвалидов, Светлана Чихачева.

Также, как рассказали в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, на Мурманском реабилитационном предприятии инвалидов за день делают около 5 тысяч масок в день - на производстве заняты 10 человек.

- Предприятие перестроилось и наладило производство под актуальные потребности всего за неделю. Защитные маски производятся из марлевой ткани, изделия многоразовые, состоят из четырех-восьми слоев. Сейчас поступают заказы от различных организаций, чьих сотрудников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, также часть идет в розничную торговлю. В приоритете — повысить производительность и увеличить количество отшиваемых масок, - сообщили в штабе.

Напомним: чтобы обезопасить себя и своих близких, маску можно сшить самостоятельно. Жительница Кировска сняла мастер-класс.

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