2020-03-30T18:39:22+03:00
Общество

Мурманские спасатели нашли потерявшегося в Печенгском районе рыбака

Снегоход мужчины провалился в ручей, он сообщил близким, что находится в разрушенном домике
Лидия АРСТОВА
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Спасатели приехали на помощь потерявшимся на снегоходах. Фото: Северо-Западный РПСОСпасатели приехали на помощь потерявшимся на снегоходах. Фото: Северо-Западный РПСО
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Не все в Мурманской области решили провести самоизоляцию дома. Кто-то рискнул отправиться на рыбалку. Но делать это в одиночку было очень опрометчиво. 29 марта мурманские спасатели искали рыбака, который пропал в Печенгском районе.

Родственники 49-летнего мужчины рассказали, что утром 28 марта он уехал рыбачить на машине, но оставил ее на парковке. Путь продолжил на снегоходе. Ближе к полуночи рыбак дозвонился родным и сказал, что транспорт провалился в ручей, а сам он греется у костра в полуразрушенном домике. Спасатели нашли северянина возле реки Шуонийоки, вывезли к дороге и передали родственникам.

Мужчина далеко не единственный, кому в минувшие выходные потребовалась помощь сотрудников МЧС. 28 марта спасатели выехали на ДТП, но их перенаправили к снегоходчикам, которые потеряли ориентировку из-за метели в районе Титовки. По дороге сотрудники МЧС связались с одной группой пострадавших: мужчиной, женщиной и ребенком. Но оказалось, что они уже сами видят дорогу, метель спала. Одна часть спасателей отправилась к ним, другая – ко второй группе (двое мужчин). Их вывели к КПП Заозерска и доставили к личным автомобилям. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Рыбак коротал время в старой избушке. Фото: Северо-Западный РПСО

Рыбак коротал время в старой избушке. Фото: Северо-Западный РПСО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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