2020-03-30T17:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Госавтоинспекторы Мурманской области присоединились к международному флешмобу #StayHome

Сотрудники ГИБДД напоминают, что самоизоляция – лучший способ остановить распространение коронавируса
Наталья ЛОБАНОВА
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Автоиспекторы настоятельно просят северян оставаться дома. Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску.Автоиспекторы настоятельно просят северян оставаться дома. Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску.
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Госавтоинспекторы Мурманской области решили поддержать международную акцию «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас!». Мировой флешмоб #StayHome или #Оставайсядома начался с врачей, а затем его поддержали представители других профессий, которые исполняют свой служебный долг, продолжая работать во время пандемии коронавируса.

Автоинспекторы, как и многие спецслужбы, в этот непростой период тоже остаются на посту, обеспечивая безопасность на дорогах.

- Сотрудники мурманской госавтоинспекции призывают всех северян проявить сознательность и поберечь себя - максимально ограничить выход из дома и передвижение по дорогам. Особое внимание нужно уделить детям, так как нельзя допустить, чтобы они оставались на улице без присмотра. Напоминаем, что нерабочая для многих неделя – это не отпуск и не каникулы, а необходимая мера. Самоизоляция – лучший способ остановить развитие коронавируса, - отметили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Берегите себя! Оставайтесь дома!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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