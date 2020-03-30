Нарушение домашнего режима самоизоляции в Мурманской области: какие штрафы предусмотрены

30 Март 2020 2020-03-30T17:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус наступает на Заполярье и единственный способ от него спастись – это не разгуливать по улицам своих городов и поселков и уж, тем более, не устраивать пышные вечеринки в честь неожиданных входных. Именно поэтому в Мурманской области объявили режим самоизоляции.

Что же грозит тем, кто решится искусить злодейку-судьбу и выйдет на улицу без уважительной причины?

Статья 6.3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предусматривает наказание для тех, кто, вернувшись из заграницы, пренебрег самоизоляцией. Штрафовать за это вправе только Роспотребнадзор и пока только от 100 до 500 рублей. Между тем, правительство Российской Федерации уже одобрило ужесточение штрафов за нарушение домашнего режима в 28 раз.

А если окажется, что турист подхватил во время своего вояжа COVID-19 и успел наградить этим кого-то из знакомых, то отвечать придется уже по статье 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В этом случае придется заплатить до 80 тысяч рублей.

Следить за тем, как северяне соблюдают самоизоляцию, будут полицейские, плотность нарядов патрульно-постовой службы в Мурманской области уже увеличили. Правда, вместо того, чтобы штрафовать нарушителей режима самоизоляции, блюстители порядка будут их консультировать и проводить с ними профилактические беседы, тактично интересуясь причиной выхода из дома.

Но что же в перспективе? Неужели, несмотря на увеличивающееся количество заболевших коронавирусом, власти так и будут надеяться на их сознательность?

- Все зависит от того, какие нормы права будет принимать законодатель. Внести изменения в КоАП России могут ГосДума и региональные парламентарии. Пока на местном уровне штрафов нет. Что будет дальше, неизвестно. Скорее всего, ситуация в ближайшее время изменится, если народ не будет исполнять рекомендации по самоизоляции, - отметил Роман Кузнецов, руководитель адвокатской палаты Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис настоятельно просит северян оставаться дома, а работодателей, решивших злоупотреблять своей властью, проверят прокуратура, трудинспекция и минтруд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: советы психолога во время карантина. Советы психолога – как не впасть в уныние на обязательной самоизоляции (Подробности)

Обязательный режим самоизоляции в Мурманской области: как соблюдать правильное питание, сидя дома. Советы диетолога – что готовить, какие продукты лучше исключить (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU