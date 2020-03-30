2020-03-30T17:17:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Мурманской области: какие штрафы предусмотрены

Адвокат рассказал, что грозит тем, кто нарушает режим самоизоляции
Елена МОЛОДЦОВА
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В правительстве намерены увеличить штрафы для нарушителей режима самоизоляции.В правительстве намерены увеличить штрафы для нарушителей режима самоизоляции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус наступает на Заполярье и единственный способ от него спастись – это не разгуливать по улицам своих городов и поселков и уж, тем более, не устраивать пышные вечеринки в честь неожиданных входных. Именно поэтому в Мурманской области объявили режим самоизоляции.

Что же грозит тем, кто решится искусить злодейку-судьбу и выйдет на улицу без уважительной причины?

Статья 6.3 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предусматривает наказание для тех, кто, вернувшись из заграницы, пренебрег самоизоляцией. Штрафовать за это вправе только Роспотребнадзор и пока только от 100 до 500 рублей. Между тем, правительство Российской Федерации уже одобрило ужесточение штрафов за нарушение домашнего режима в 28 раз.

А если окажется, что турист подхватил во время своего вояжа COVID-19 и успел наградить этим кого-то из знакомых, то отвечать придется уже по статье 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В этом случае придется заплатить до 80 тысяч рублей.

Следить за тем, как северяне соблюдают самоизоляцию, будут полицейские, плотность нарядов патрульно-постовой службы в Мурманской области уже увеличили. Правда, вместо того, чтобы штрафовать нарушителей режима самоизоляции, блюстители порядка будут их консультировать и проводить с ними профилактические беседы, тактично интересуясь причиной выхода из дома.

Но что же в перспективе? Неужели, несмотря на увеличивающееся количество заболевших коронавирусом, власти так и будут надеяться на их сознательность?

- Все зависит от того, какие нормы права будет принимать законодатель. Внести изменения в КоАП России могут ГосДума и региональные парламентарии. Пока на местном уровне штрафов нет. Что будет дальше, неизвестно. Скорее всего, ситуация в ближайшее время изменится, если народ не будет исполнять рекомендации по самоизоляции, - отметил Роман Кузнецов, руководитель адвокатской палаты Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис настоятельно просит северян оставаться дома, а работодателей, решивших злоупотреблять своей властью, проверят прокуратура, трудинспекция и минтруд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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