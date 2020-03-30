2020-03-30T15:38:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Мурманской области из-за коронавируса: Жители Ура-Губы поддержали идею правительства закрыть дорогу в поселок

Северяне отмечают, что остановка потока туристов сократит вероятность заболеть коронавирусом в Мурманской области
Лидия АРСТОВА
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Северяне соглашаются с мерами, которые могут помочь избежать коронавируса.Северяне соглашаются с мерами, которые могут помочь избежать коронавируса.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Утром 30 марта в Мурманской области ограничили въезд в Мончегорск, Ковдорский район, Териберку и Ура-Губу. Казалось бы, реакция у северян может быть такой: «Ну, давайте теперь в туалет по пропускам ходить, отрубите нас от мира»? А вот и нет. Люди, как оказалось, адекватно оценивают ситуацию с все еще загадочной заразой и соглашаются с мерами, которые могут помочь избежать коронавируса. «Комсомолка» пообщалась с жителями рыбацкого поселка Ура-Губа.

- Врачи и вирусологи давно выяснили, что коронавирусом переболеют все, кто-то в легкой форме, кому-то повезет меньше. Но ограничить себя от этого нужно. Казалось бы, где мы и где Москва? А ведь в поселок в неограниченных количествах приезжают туристы из больших городов. Встала, например, бабушка в очередь в магазине за мужчиной в рыбацкой одежде и заразилась. Поддерживаю запрет на въезд, это правильно. Если у местных есть необходимость выехать из поселка, никто не запретит приехать домой по прописке, - рассказала «КП» жительница Ура-Губы Ольга Ремизова.

А вот у не коренных селян есть некоторые проблемы.

- Я живу в Мурмашах, купил дом в Ура-Губе и не прописался, поэтому, если я выеду, то вернуться не смогу. А дом надолго оставлять не хочу. Ну, что ж, продуктовые магазины не закрываются. Значит, не уеду без крайней необходимости, - отметил житель Мурмашей Виктор Семенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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