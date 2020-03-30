2020-03-30T16:31:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области: в Кольском районе пожилым северянам готовы оказать помощь в храме

Волонтеры могут не только сходить в магазин или аптеку, но и просто поддержать по телефону
Елена МОЛОДЦОВА
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Волонтеры в Коле готовы не только приносить продукты, но болтать по телефону.Волонтеры в Коле готовы не только приносить продукты, но болтать по телефону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожилым северянам пришлось пройти через многое. Трудные 90-е точно не способствовали при первой же опасности запираться дома и прятать голову в песок. Однако в ситуации с распространением коронавируса это самое мудрое решение, не зря власти попросили северян старше 65 лет оставаться дома. А если в их окружении нет людей, готовых принести им продукты или лекарства, то эту услугу могут оказать волонтеры.

Но если обычные добровольцы ограничатся только продуктами и медикаментами, то четыре женщины-прихожанки Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Коле еще и поддержат словом.

- Священники призвали прихожан сосредоточиться на домашней молитве и не посещать церковь. Мы готовы оказать помощь пожилым северянам: сходить в магазин, аптеку, а когда человек будет нуждаться в общении, поговорить по телефону, - рассказала одна из православных волонтеров Яна Петрова.

К слову, и без коронавируса в Кольском храме помогают одиноким пожилым прихожанам и малоимущим многодетным семьям. Последним, например, в храме уже собрали два набора продуктов.

В общем, если нужна помощь, звоните: Елене по телефону 8-911-306-23-95, Диляре – 8-952-298-45-40, Татьяне – 8-921-285-11-28 и Яне Серафимовне – 8-902-131-75-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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