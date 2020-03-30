Обязательный режим самоизоляции в Мурманской области: как соблюдать правильное питание, сидя дома

30 Март 2020 2020-03-30T15:39:26+03:00

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Выходить из дома жителям кольского края теперь можно только для того, чтобы с собакой погулять да за продуктами в магазин сбегать. Как известно, северяне сейчас массово закупаются гречкой да рисом. Вот только переходить на одну крупу не стоит – так можно и в птичку превратиться. Как правильно питаться в режиме самоизоляции, «КП» рассказала диетолог-гастроэнтеролог Мурманского областного клинического многопрофильного центра Мария Неговелова.

- Переходить на монорацион, например, на одну только гречу, точно не нужно. Стоит употреблять свежие фрукты три раза в неделю, а если такой возможности нет, то овощи. Можно купить капусты – ее и в суп добавишь, и салат из нее сделаешь, и потушишь... А в квашеной капусте вообще самый большой запас витамина С. Так что бегать в магазин каждый день в период коронавируса не придется, если немного пофантазировать. Нужно сохранять дробное питание, готовить с запасом и много пить – варить компот или морс. Правильная пища всегда поможет избавиться от упадка сил, - отмечает Мария Неговелова. - Если грусть напала из-за изоляции, то можно себя сладким побаловать, но лучше не шоколадом, а, к примеру, медом.

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