Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля в Мурманской области: режим работы ГИБДД, нужные телефоны
Коронавирус вносит коррективы в график работы всех учреждений заполярной столицы. Мурманские госавтоинспекторы не стали исключением и тоже переходят на новое расписание.
- Внимание! В связи с дополнительными мерами по профилактике COVID-19 в подразделении управления ГИБДД УМВД России по Мурманску на Карла Либкнехта, 46/1 временно приостановлено оформление ДТП и прием граждан по вопросам выдачи копий документов, сведений об административных штрафах и другой информации. Попасть на прием для возврата водительских удостоверений после лишения прав можно по предварительной записи по телефону 40-79-65, - сообщили в ОГИБДД России по Мурманской области.
Чтобы получить копии нужных документов по ДТП или иным вопросам, нужно оставить заявление в ящике для обращений граждан, а также отправить его через официальный сайт Госавтоинспекции www.gibdd.ru
Информацию об административных правонарушениях можно найти на сайтах: www.gibdd.ru и www.gosuslugi.ru
Телефоны для справок:
по вопросам ДТП (с пострадавшими) - 40-79-70
по вопросам ДТП (розыск скрывшихся авто с места ДТП) - 40-79-74
группа по исполнению административного законодательства - 40-79-65
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ИСТОЧНИК KP.RU
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