Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля в Мурманской области: режим работы ГИБДД, нужные телефоны

30 Март 2020 2020-03-30T15:43:59+03:00

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Коронавирус вносит коррективы в график работы всех учреждений заполярной столицы. Мурманские госавтоинспекторы не стали исключением и тоже переходят на новое расписание.

- Внимание! В связи с дополнительными мерами по профилактике COVID-19 в подразделении управления ГИБДД УМВД России по Мурманску на Карла Либкнехта, 46/1 временно приостановлено оформление ДТП и прием граждан по вопросам выдачи копий документов, сведений об административных штрафах и другой информации. Попасть на прием для возврата водительских удостоверений после лишения прав можно по предварительной записи по телефону 40-79-65, - сообщили в ОГИБДД России по Мурманской области.

Чтобы получить копии нужных документов по ДТП или иным вопросам, нужно оставить заявление в ящике для обращений граждан, а также отправить его через официальный сайт Госавтоинспекции www.gibdd.ru

Информацию об административных правонарушениях можно найти на сайтах: www.gibdd.ru и www.gosuslugi.ru

Телефоны для справок:

по вопросам ДТП (с пострадавшими) - 40-79-70

по вопросам ДТП (розыск скрывшихся авто с места ДТП) - 40-79-74

группа по исполнению административного законодательства - 40-79-65

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ИСТОЧНИК KP.RU