Жительница Ковдора украла из магазина лазерный дальномер, чтобы подарить возлюбленному

30 Март 2020 2020-03-30T13:03:12+03:00

За кражу инструмента девушку не стали сажать за решетку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Готовы ли вы пойти на преступление, чтобы порадовать любимого? 25-летняя жительница Ковдора доказал, что ради своего Ромео ей и Уголовный кодекс РФ не указ.

Девушка украла из магазина промтоваров лазерный дальномер стоимостью свыше 3,5 тысяч рублей. Именно о таком приборе мечтал властелин ее сердца.

В полицию с заявлением о краже обратилась администратор торговой точки. Блюстители порядка первым делом просмотрели записи с видеокамер. «Всевидящее око» запечатлело, как одна из сотрудниц выносит инструмент, забыв оплатить его на кассе. В отделе полиции выяснилось, что ковдорчанка уже была судима за кражу. Девушка призналась: краденный дальномер предусматривался в качестве подарка молодому человеку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

- Ковдорский районный суд признал северянку виновной и приговорил ее к одному году и одному месяцу лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

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