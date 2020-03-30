2020-03-30T13:03:12+03:00
Происшествия

Жительница Ковдора украла из магазина лазерный дальномер, чтобы подарить возлюбленному

25-летняя девушка оказалась сотрудницей торговой точки
Лидия АРСТОВА
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За кражу инструмента девушку не стали сажать за решетку.За кражу инструмента девушку не стали сажать за решетку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Готовы ли вы пойти на преступление, чтобы порадовать любимого? 25-летняя жительница Ковдора доказал, что ради своего Ромео ей и Уголовный кодекс РФ не указ.

Девушка украла из магазина промтоваров лазерный дальномер стоимостью свыше 3,5 тысяч рублей. Именно о таком приборе мечтал властелин ее сердца.

В полицию с заявлением о краже обратилась администратор торговой точки. Блюстители порядка первым делом просмотрели записи с видеокамер. «Всевидящее око» запечатлело, как одна из сотрудниц выносит инструмент, забыв оплатить его на кассе. В отделе полиции выяснилось, что ковдорчанка уже была судима за кражу. Девушка призналась: краденный дальномер предусматривался в качестве подарка молодому человеку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

- Ковдорский районный суд признал северянку виновной и приговорил ее к одному году и одному месяцу лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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