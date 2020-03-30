2020-03-30T12:51:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Обязательная самоизоляция из-за коронавируса в Мурманской области: на въезде в ЗАТО у всех будут проверять температуру

Из-за режима повышенной готовности в ЗАТО Мурманской области будут круглосуточно дежурить фельдшерские бригады скорой медицинской помощи
Мария ПАШЕНКОВА
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У всех въезжающих на территорию ЗАТО Мурманской области будут измерять температуру тела.У всех въезжающих на территорию ЗАТО Мурманской области будут измерять температуру тела.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 12.00 30 марта в Мурманской области вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выкинуть мусор, получить неотложную медицинскую помощь, выгулять собаку или съездить на работу, если она действительно важна.

Также в некоторые населенные пункты ограничен въезд: в Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ковдор, Ура-Губу и Териберку пустят только по прописке. Усилены меры безопасности и на Северном флоте. Так, у всех на КПП будут бесконтактным способом проверять температуру тела. Если будет 37 градусов и выше, а также признаки заболевания, например, кашель, - сразу госпитализируют.

- Граждан, имеющих регистрацию в ЗАТО, госпитализируют в ближайшую больницу на его территории. Тех, кто не прописал в ЗАТО, на машине скорой помощи увезут в ближайшую больницу за пределами закрытого территориального образования, - уточнили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Также постановлением губернатора в ЗАТО назначено круглосуточное дежурство фельдшерских бригад скорой медицинской помощи. Вся работа будет проводиться вместе с Северным флотом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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