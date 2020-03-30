Пропуска в Мурманской области в период самоизоляции: кто может получить и где

30 Март 2020 2020-03-30T11:36:25+03:00

С 30 марта в Мурманской области вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей

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По данным на 29 марта, в Мурманской области 5 человек с диагнозом "коронавирус" (один уже здоров и выписан из больницы), а еще 18 северян - с предварительно положительным диагнозом.

Из-за числа возможно заболевших правительство региона решилось на ужесточение мер безопасности. С 12.00 30 марта в Мурманской области вводится обязательная для всех жителей самоизоляция (ранее она была только для лиц старше 65 людей и тех, кто имеет определенные болезни).

На такие же меры перешли в Москве. А что же в Мурманской области? Нам тоже нужны бумаги? Напомним: выходить из дома в ближайшее время можно только в ближайший продуктовый магазин или в аптеку, выгулять собаку, получить неотложную медицинскую помощь, а также по работе.

- У нас введены рекомендательные меры, пропусков не будет. Мы надеемся на сознательность наших граждан, которые без нужды не будут выходить из дома, - сообщили "КП" в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

При этом "пропуска" в виде временной или постоянной прописки нужны тем, кто хочет попасть в Кировск, Апатиты, Мончегорск, Ура-Губу, Териберку и Ковдор.

Хочется обратить внимание северян, что это не значит, что можно злоупотреблять доверием: полицейские могут остановить любого и спросить, куда он идет. Напоминаем, что за нарушение режима самоизоляции грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU