Социальная дистанция в Мурманской области: какие существуют нормы и для чего она необходима

30 Март 2020 2020-03-30T11:27:03+03:00

Разбираемся, какие нормы социальной дистанции нужно соблюдать в Мурманской области согласно постановлению губернатора и для чего необходимо держаться друг от друга на расстоянии

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С сегодняшнего дня Мурманская область переходит на режим самоизоляции, правда, пока в рекомендательном порядке – в правительстве региона продолжают надеяться на сознательность северян. Постановления за подписью губернатора Заполярья Андрея Чибиса с новыми ограничительными мерами выходят каждый день. В последнем документе прописана и, так называемая, социальная дистанция, а, значит, друг от друга надо держаться на расстоянии.

Какая норма социальной дистанции

С 12.00 30 марта до 24.00 5 апреля власти рекомендуют северянам соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров.

Где нужно соблюдать социальную дистанцию

В постановлении есть четкий ответ: в общественных местах и общественном транспорте, за исключением легкового такси, поскольку в данном случае соблюсти эту норму физически не получится.

Для чего необходима социальная дистанция

Ответ на этот вопрос знает Роспотребнадзор Мурманской области.

- Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чиханье и кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных, - объясняют в ведомстве.

Кстати, во Всемирной организации здравоохранения эту меру считают, одной из самых эффективным в борьбе с COVID-19.

- Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегайте излишних поездок и посещения многолюдных мест, так можно уменьшить риск заболевания, - рекомендуют в Роспотребнадзоре.

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