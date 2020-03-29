2020-03-29T20:54:00+03:00
Звезды

По вечерам жителей Мурманска будут радовать дистанционными выступлениями поэты и писатели

Запускает эстафету заслуженный артист России Сергей Гронский
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Откроет литературную эстафету Сергей Гронский. Фото: ДК Ленинского округа МурманскаОткроет литературную эстафету Сергей Гронский. Фото: ДК Ленинского округа Мурманска
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Вынужденный карантин заставил россиян кардинально изменить жизнь. Но не стоит отчаиваться! Время можно провести с пользой. Например, собраться с родными у монитора и послушать онлайн-выступления знаменитых северян. Трансляция в реальном времени не сильно отличается от настоящего мини-концерта.

- Совместно с нашими дорогими друзьями, поэтами и писателями Мурманска, запускаем новый проект - цикл вечерних литературных чтений. В период вынужденного карантина члены Союза писателей России будут радовать нас своим творчеством, - рассказывают в Доме культуры Ленинского округа Мурманска.

Первая трансляция состоится уже сегодня, 29 марта, в 19.00. Все желающие увидят выступление заслуженного артиста России Сергея Гронского. Голос члена Союза писателей знаком мурманчанам по парадам и митингам 9 Мая. Также Сергей Владимирович радует северян воочию на сцене Мурманского областного драматического театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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