2020-03-29T12:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: на въезде в Апатиты и Кировск поставят КПП

В города не будут впускать тех, у кого температура тела будет 37 градусов и выше
Ника СВЕТЛОВА
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Въехать в Апатиты и Кировск можно только по прописке.Въехать в Апатиты и Кировск можно только по прописке.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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28 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о дополнительных мерах по противостоянию коронавирусной инфекции. Все потому, что число северян с предварительно положительным диагнозом выросло до 16. И одна из главных причин - безответственное поведение жителя Апатитов.

Поэтому с 6 утра 29 марта до полуночи 12 апреля ограничен въезд в Апатиты и Кировск для тех, кто не имеет там регистрации.

Попасть в города смогут те, чья работа важна, например, для жизнеобеспечения граждан. Например, сотрудники спецслужб, градообразующего предприятия. На въезде в Апатиты и Кировск будет стоять КПП, на котором надо будет предъявить документы - или спецпропуск или документ о регистрации. На нем также будет круглосуточно дежурить бригада скорой медицинской помощи, сотрудники которой должны проверять каждого въезжающего. Если температура тела будет более 37 градусов, а также медработники зафиксируют другие признаки заболевания, тот же кашель, то человека не пустят, а увезут в больницу.

На все указанное время карантина не будут продавать билеты на автобусы №№209 и 239 Кировск-Мурманск, №249 Мурманск - Оленегорск - Мончегорск - Апатиты обычным пассажирам, только тем, кто описан выше. Аэропорту "Хибины" рекомендовано приостановить авиасообщение, на железнодорожном вокзале в Апатитах действуют такие же ограничения, как на автодорогах.

При это выехать из городов может каждый, кто не должен проходить самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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