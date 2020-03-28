2020-03-28T19:28:54+03:00
Общество

Управляющий Мурманским морским портом об обысках ФСБ: "Мне лично обвинение никто не предъявлял"

Олег Креславский прокомментировал работу силовиков и выемку документов
Есения ДОБРОНРАВОВА
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25 марта в Мурманском морском рыбном порту опять работали сотрудники ФСБ. Фото: пресс-служба ММРП25 марта в Мурманском морском рыбном порту опять работали сотрудники ФСБ. Фото: пресс-служба ММРП
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Уже второй раз за короткий срок в Мурманском морском рыбном порту работала ФСБ: сначала в ноябре прошлого года, теперь на этой неделе.

Руководство предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении. Вот только в самом порту на ситуацию смотрят по-другому.

- Могу только догадываться [в чем обвиняют]. Мне лично обвинение никто не предъявлял, более того, оперативники даже запретили вчера представителю порта фотографировать постановление о возбуждении уголовных дел. На приобретение Мурманского морского рыбного порта наша группа компаний потратила в декабре 2015 года более 1,2 миллиарда рублей. За минувшие пять лет в ремонт и модернизацию порта мы вложили ещё свыше 700 миллионов. Получается, мы потратили почти 2 миллиарда рублей для того, чтобы незаконно обогатиться на 100 миллионов? - цитирует управляющего ММРП Олега Креславского пресс-служба предприятия.

Также, по его словам, проверки ФСБ сильно осложняют работу порта, который сейчас пытается понять, как работать в условиях ситуации с коронавирусом. Напомним: из-за пандемии возникли сложности со сменой экипажей судов - морякам запретили сходить на берег без 14-дневного карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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