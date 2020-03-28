Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: несмотря на запрет, рестораны работают
Ближайшую неделю в Мурманской области будут действовать строгие ограничения. Так, закрыты фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, горнолыжные склоны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские игровые комнаты и многое другое. Ресторанам, кафе и столовым разрешили работать, но только при условии, что они не будут пускать посетителей, а будут работать на доставку.
Но есть те, кто, кажется, не понимает, как важны эти ограничения.
- В среднем зале в "Меридиане" вовсю готовят шикарный свадебный банкет Я позвонила, спросила, где будет, мне сказали. Я считаю, что это пир во время чумы, - сообщила нам возмущенная читательница "КП".
Информация об этом была передана в оперативный штаб при правительстве Мурманской области, где сообщили, что уже в курсе ситуации, и пообещали разобраться. Вопрос возник и к молодым, которые решили не отказываться от праздника на фоне пандемии.
Дорогие северяне, оставайтесь дома, не нарушайте режим самоизоляции. Чем ответственнее мы будем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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