Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: несмотря на запрет, рестораны работают

28 Март 2020 2020-03-28T19:34:29+03:00

Свадьбу в отеле Мурманска горожане назвали пиром во время чумы [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жителей Мурманска возмутило, что в городе не отменили свадебный банкет

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Ближайшую неделю в Мурманской области будут действовать строгие ограничения. Так, закрыты фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, горнолыжные склоны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские игровые комнаты и многое другое. Ресторанам, кафе и столовым разрешили работать, но только при условии, что они не будут пускать посетителей, а будут работать на доставку.

Но есть те, кто, кажется, не понимает, как важны эти ограничения.

- В среднем зале в "Меридиане" вовсю готовят шикарный свадебный банкет Я позвонила, спросила, где будет, мне сказали. Я считаю, что это пир во время чумы, - сообщила нам возмущенная читательница "КП".

Информация об этом была передана в оперативный штаб при правительстве Мурманской области, где сообщили, что уже в курсе ситуации, и пообещали разобраться. Вопрос возник и к молодым, которые решили не отказываться от праздника на фоне пандемии.

Дорогие северяне, оставайтесь дома, не нарушайте режим самоизоляции. Чем ответственнее мы будем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни.

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