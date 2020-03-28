2020-03-28T15:51:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Обращение "Комсомольской правды"-Мурманск" к читателям

Пока коронавирус не укротили, давайте будем спокойными и разумными
Мария ПАШЕНКОВА
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Дорогие читатели!

То, что сейчас происходит в мире, нашей стране и Заполярье, конечно, волнует. Но все мы верим, что над коронавирусом мы одержим победу! Как писал Пушкин в письме Плетневу: "Холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы".

И сейчас нам очень хочется обратиться к вам с важной просьбой. Сегодня, 28 марта, первый день нерабочей недели. И мы все должны понять, что это не каникулы, когда можно веселой компанией поехать на шашлыки или рвануть в другой регион в гости к родственникам. Это повод поставить свою социальную жизнь на паузу и вспомнить о том, что откладывали в долгий ящик.

Сколько фильмов нам советовали, а мы говорили, что обязательно посмотрим... когда-нибудь. А где книга, которую так хотели прочитать, да в суете отложили на... когда-нибудь? Так вот, это "когда-нибудь" наступило! Читайте книги, смотрите фильмы, сериалы и документалки, сделайте генеральную уборку, нарисуйте картину, позвоните другу, с которым не болтали сто лет. Хотели каждое утро делать по 20 отжиманий? Самое время!

Государство сделало нерабочую неделю для того, чтобы мы меньше общались вживую, и коронавирус не распространялся. От нашей сознательности многое зависит (не берите пример с жителя Апатитов!). Чем лучше мы сидим дома, тем быстрее вернется к привычной жизни. Ужесточение мер - это лишь результат того, что некоторые из нас ведут себя легкомысленно. Давайте общаться виртуально, высыпаться, наводить порядок в доме и в головах.

Журналиста кормят ноги, но даже коллектив "Комсомольской правды"-Мурманск" в эти дни работает удаленно. Газета будет выходить, сайт будет наполняться новостями, но мы выбрали общение по телефону и в соцсетях.

Дома лучше! Здоровья вам и до скорых встреч вживую, когда мы победим коронавирус.

С уважением, коллектив "Комсомолки"

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... играем с детьми.

... играем с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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