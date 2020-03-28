2020-03-28T14:56:50+03:00
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Выступление сборной Снежногорска по КВН можно будет увидеть на Первом канале

"Мурманск - столица Арктики" победила в первой своей игре Высшей Лиги
Мария ПАШЕНКОВА
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Болеем за сборную Снежногорска! Фото: vk.com/snezhnogorskkvnБолеем за сборную Снежногорска! Фото: vk.com/snezhnogorskkvn
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В это тревожное время, когда мир противостоит коронавирусу, как никогда важно поддерживать хорошее настроение. Если у вас оно упало, то сегодня, 28 марта, включайте Первый канал, где будут шутить наши земляки.

Напомним: 12 марта состоялась первая для сборной Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" игра в Высшей Лиге. И наши победили! Для снежногорцев это уже второй сезон в главной лиге КВН, но никогда они не побеждали. И вот старт нового марафона шуток вышел как никогда удачным: в 1/8 финала северяне победили и прошли в 1/4.

Что именно помогло им так себя проявить, увидим уже через несколько часов. Первый канал в 21.20 покажет игру с участием "Мурманск - столица Арктики". Не пропустите!

Четвертьфиналы Высшей Лиги должны были пройти в апреле и мае, однако из-за коронавируса они будут перенесены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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