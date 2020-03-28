Главу администрации Мурманска выписали из больницы после проверки на коронавирус

28 Март 2020 2020-03-28T10:33:35+03:00

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13 марта в Мурманске открылся международный шахматный турнир, который закончился большим скандалом. Один из его участников - 19-летний житель Ирландии Александр Гасс - оказался заражен коронавирусом.

Когда стало известно, что первый диагноз у иностранца стал предварительно положительным, стали проверять всех, кто мог контактировать с ним. В обсерватор попали не только организаторы чемпионата, но и глава администрации Мурманска Евгений Никора. Он был на открытии соревнований всего несколько минут, но на всякий случай врачи проверили и его.

Евгений Викторович в изоляции не унывал и продолжал работать. 27 марта он, наконец, вернулся домой. В этот день он поблагодарил врачей не только лично, но и виртуально.

- Мне кажется, это очень символично, что в день моей выписки из обсервации я принимаю участие во флешмобе #спасибоврачам. Акция призывает граждан проявлять ответственность, осторожность и солидарность в борьбе с COVID-19. И, конечно же, это – общероссийский знак благодарности нашим врачам, которые, рискуя своей жизнью, делают все возможное для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Дорогие мурманчане, будьте внимательными к себе, к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдайте рекомендации и по возможности оставайтесь дома, - написал Евгений Никора на своей странице в Facebook.

Сейчас в Мурманской области все еще один заболевший коронавирусом и 12 человек с предварительно положительным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU