Две жительницы Полярных Зорь нарушили самоизоляцию: одна после возвращения из Латвии ходила на работу, а отдыхавшая в Турции - гуляла

28 Март 2020 2020-03-28T10:02:38+03:00

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Самоизоляция - это важно. Многие северяне не понимают этого, но взгляните на пример Апатитов! Напомним: местный 31-летний житель приехал с Кубы и сразу пошел на работу, а потом еще и решил не отказывать себе в отдыхе. Как итог, не только у него подозревают коронавирус, но и у четыре человек из его окружения.

Две жительница Полярных Зорь тоже оказались не очень ответственными. К счастью, пока коронавирус у них не подозревают, но все равно им нельзя выходить из дома. Но дамы решили, что ограничения не для них.

- Гражданка С., вернувшись из отпуска из Латвии, проигнорировала самоизоляции и вышла на работу в МСЧ 118. А вторая приехала с Турции и просто гуляла везде, - сообщил глава Полярных Зорь Максим Пухов.

То, что женщины не сидят дома, установили сотрудники полиции. Они проверяют всех, кто находится на самоизоляции. Также на одну нарушительницу пожаловались ее знакомые. Сейчас против северянок составлены протоколы по ст. 6.3 Коап РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы проверки направлены в территориальную СЭС.

Фото: правительство Мурманской области.

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