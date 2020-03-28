2020-03-28T11:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 28 марта 2020 года: один человек с подтвержденным диагнозом и 12 с предварительно положительным

Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области - один человек
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области выросло число северян с предварительно положительным диагнозом.В Мурманской области выросло число северян с предварительно положительным диагнозом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В последние дни ситуация с коронавирусом в Мурманской области несколько усугубилась, а все из-за несознательности наших граждан. Так, житель Апатитов вернулся с Кубы и неделю ходил на работу и по общественным местам. Также как и жительница Мончегорска, которая после отдыха проигнорировала самоизоляцию и пошла на работу в МФЦ, успев пообщаться с коллегам и посетителями.

Из-за таких бездумных поступок в Мурманской области выросло число северян с предварительно положительным диагнозом - сейчас их уже 12!

- Также 17 человек госпитализированы за прошедшие сутки, 69 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 130 человек находятся на обсервации, 1457 человека находятся на самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Шесть человек вышли с обсервации.

Из-за действий апатитчанина, который, к слову, находится в больнице в состоянии средней тяжести, власти даже думают закрыть Апатиты и Кировск на карантин.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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