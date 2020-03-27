Коронавирус в Мурманской области, новости на 27 марта: в каждом муниципалитете заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям

27 Март 2020 2020-03-27T18:14:26+03:00

Важные телефоны будут работать по всему Заполярью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По телефону можно узнать нужную информацию о коронавирусе, оформить доставку продуктов и лекарств

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По всему кольскому краю заработала «горячая линия» для помощи пожилым людям, пока в регионе острая ситуация с коронавируcом. Всю нужную информацию по COVID-19 можно будет получить там.

- Позвонив по номеру «горячей линии», пожилые северяне смогут узнать о порядке действий в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также можно заказать доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств без рецепта, - сообщили в правительстве Мурманской области.

«Горячие» телефоны по коронавирусу в Мурманске: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14 или 62-09-25.

Телефоны «горячих линий» в муниципалитетах:

Кировск: 8-911-801-92-75, 8 (81531) 5-57-11, 4-34-18 (с 09.00 до 20.00)

Ловозерский район: 8-921-049-40-12 – Единая дежурная диспетчерская служба, 8 (81538) 4-00-43,4-49-90

Печенгский район: 8 (81554) 6-03-21 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81554) 5-00-35, 3-14-38

Кольский район: 8 (81553) 3-20-50 – Единая дежурная диспетчерская служба, 8 (81553) 3-55-98

ЗАТО Североморск: 8 (81537) 4-61-08, 4-85-23, 5-79-64 (с 8.00 до 18.00), 8 (81537) 5-60-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)

ЗАТО г. Островной: 8 (81558) 5-03-77, 8-911-310-86-30

Терский район: 8 (81559) 5-18-33, 5-03-22 (с 08.00 до 20.00)

Полярные Зори: 8 (81532) 7-49-85,7-28-40, 8-921-152-59-94

Кандалакшский район: 8 (81533) 9-48-56, 7-26-17 или 8-950-891-51-83, 8 (81533) 9-92-42 – Единая дежурная диспетчерская служба

Оленегорск: 8-921-167-99-18 или 8 (81552) 5-73-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81552) 5-31-81

Апатиты: 8 (81555) 6-31-21 или 121 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81555) 7-66-57

Ковдорский район: 8 (81535) 5-01-12 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81535) 5-02-42 – приемная главы (с 08.30 до 17.00), 8 (81535) 7-17-80

ЗАТО Александровск: 8 (81530) 6-41-45 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81551) 7-14-62, 8-931-805-25-26, 8-911-302-29-13 (с 08.30 до 18.00)

ЗАТО Заозерск: 8 (81556) 3-14-77 – Единая дежурная диспетчерская служба (с 08.00 до 21.00)

ЗАТО Видяево: 8-909-560-54-05

Мончегорск: 8 (81536) 7-69-17

По официальным данным, в Мурманской области проживает 101 тысяча пенсионеров, а одиноких из них - 52 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU