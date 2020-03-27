Коронавирус в Мурманской области, новости на 27 марта: в каждом муниципалитете заработали «горячие линии» для помощи пожилым людям
По всему кольскому краю заработала «горячая линия» для помощи пожилым людям, пока в регионе острая ситуация с коронавируcом. Всю нужную информацию по COVID-19 можно будет получить там.
- Позвонив по номеру «горячей линии», пожилые северяне смогут узнать о порядке действий в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также можно заказать доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств без рецепта, - сообщили в правительстве Мурманской области.
«Горячие» телефоны по коронавирусу в Мурманске: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14 или 62-09-25.
Телефоны «горячих линий» в муниципалитетах:
Кировск: 8-911-801-92-75, 8 (81531) 5-57-11, 4-34-18 (с 09.00 до 20.00)
Ловозерский район: 8-921-049-40-12 – Единая дежурная диспетчерская служба, 8 (81538) 4-00-43,4-49-90
Печенгский район: 8 (81554) 6-03-21 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81554) 5-00-35, 3-14-38
Кольский район: 8 (81553) 3-20-50 – Единая дежурная диспетчерская служба, 8 (81553) 3-55-98
ЗАТО Североморск: 8 (81537) 4-61-08, 4-85-23, 5-79-64 (с 8.00 до 18.00), 8 (81537) 5-60-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно)
ЗАТО г. Островной: 8 (81558) 5-03-77, 8-911-310-86-30
Терский район: 8 (81559) 5-18-33, 5-03-22 (с 08.00 до 20.00)
Полярные Зори: 8 (81532) 7-49-85,7-28-40, 8-921-152-59-94
Кандалакшский район: 8 (81533) 9-48-56, 7-26-17 или 8-950-891-51-83, 8 (81533) 9-92-42 – Единая дежурная диспетчерская служба
Оленегорск: 8-921-167-99-18 или 8 (81552) 5-73-60 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81552) 5-31-81
Апатиты: 8 (81555) 6-31-21 или 121 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81555) 7-66-57
Ковдорский район: 8 (81535) 5-01-12 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81535) 5-02-42 – приемная главы (с 08.30 до 17.00), 8 (81535) 7-17-80
ЗАТО Александровск: 8 (81530) 6-41-45 – Единая дежурная диспетчерская служба (круглосуточно), 8 (81551) 7-14-62, 8-931-805-25-26, 8-911-302-29-13 (с 08.30 до 18.00)
ЗАТО Заозерск: 8 (81556) 3-14-77 – Единая дежурная диспетчерская служба (с 08.00 до 21.00)
ЗАТО Видяево: 8-909-560-54-05
Мончегорск: 8 (81536) 7-69-17
По официальным данным, в Мурманской области проживает 101 тысяча пенсионеров, а одиноких из них - 52 тысячи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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