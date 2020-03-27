2020-03-27T14:47:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса попасть к пациентам мурманских больниц можно с трудом

Проведать тяжелобольных реально, но по договоренности с врачом
Наталья ЛОБАНОВА
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Медучреждения тоже ушли на карантин.Медучреждения тоже ушли на карантин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус меняет жизнь мурманчан как по щелчку пальцев. В один день все трудятся на работе, а уже на следующий - отправляются домой на всеобщую самоизоляцию. Детские сады, школы, общественный транспорт и самые разные заведения кардинально меняют свой режим работы. А что на счет больниц? Как выяснилось, чтобы навестить пациентов в медучреждениях заполярной столицы, нужно еще очень постараться. Ведь там сейчас тоже карантин.

- Посещение больных сейчас запрещено, возможны только передачки. В приемном покое встречи тоже не проводим. Если пациент тяжелобольной, лежачий, и ему нужна дополнительная помощь, то есть возможность оформить пропуск по договоренности с врачом, - сообщили «КП» в Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина.

В Мурманском областном многопрофильном клиническом центре ситуация похожая – можно только передать какие-то вещи и гостинцы, а к тяжелобольным попасть по предварительной договоренности.

А вот в медсанчасти «Севрыба» посетителей пускают к пациентам, хоть и просят от этого воздержаться.

- Приходить к больным нежелательно в связи с угрозой коронавируса. Однако родственники все же могут навестить близкого человека, если он более-менее хорошо себя чувствует, - рассказали в медучреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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