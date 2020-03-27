2020-03-27T15:26:32+03:00
Общество

Жители Мурманска жалуются на незаконный частный зал прощаний

Городские власти обещают разобраться с нерадивыми предпринимателями
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Из окон вид открывается далеко не самый радужный. Фото: Наталья БарковаИз окон вид открывается далеко не самый радужный. Фото: Наталья Баркова
Изменить размер текста:

Жителям Больничного городка в Мурманске из окон приходится видеть не самую лучшую картину – тут и там утыканы магазинчики с изготовлением надгробий, похоронные бюро, ритуальные салоны. И как тут не впасть в уныние? А сейчас открылся еще и частный прощальный зал, прямо рядом с близлежащими домами. А кому хочется наблюдать гробы и людское горе каждый день ? С ситуацией обещает разобраться глава заполярной столицы Андрей Сысоев.

- За последнее время ко мне поступило несколько обращений от мурманчан по поводу незаконного открытия частного зала прощаний на улице Радищева, 20. Год назад частный предприниматель уже планировал открыть здесь прощальный зал, но городские власти вовремя вмешались в ситуацию и встали на защиту законных интересов местных жителей. Теперь история с прощальным залом, к сожалению, повторяется - нерадивые бизнесмены вновь нарушают права мурманчан. Как глава города могу вас заверить, что эта проблема решается. Мы будем добиваться прекращения работы частного прощального зала. К работе уже подключены юристы городской администрации, депутаты Совета депутатов и другие контролирующие ведомства, - сообщил на личной странице в соцсетях Андрей Сысоев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять 14-этажных домов: до 2023 года в Больничном городке в Мурманске хотят построить 35 тысяч квадратных метров жилья. Всего в микрорайоне создадут 200 тысяч квадратных метров для расселения северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый вице-губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В исправительных колониях разворачивается производство масок»
Жители Мурманска жалуются на незаконный частный зал прощаний
Житель Ирландии, заболевший в Мурманске коронавирусом, выздоровел
Из-за коронавируса попасть к пациентам мурманских больниц можно с трудом
Дорогу в Териберку открывают спустя 14 дней
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы не исключаем закрытия Апатитов и Кировска»
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Те, кто вернулся из заграницы, вообще выходить из квартиры не будут»
Андрей Чибис о коронавирусе в Мурманской области: «Мы подготовили медучреждения к самому тяжелому сценарию»
Театр кукол в Мурманске объявил конкурс на лучшую идею бренда
В Мурманске две ученицы начальной школы привезли на ватрушке замерзшего друга
Полиция Мурманской области прокомментировала информацию, что в торгово-развлекательных центра будут облавы на школьников
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: северян просят не выезжать за пределы региона
В Оленегорске всю ночь искали 13-летнего мальчика
В Мурманске зацвели первые подснежники
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 27 марта 2020 года: 1 заболевший и 8 с предварительно положительным диагнозом
Жительница Кировска сняла мастер-класс, как сшить маску своими руками
В самолете Москва-Мурманск снова объявлена угроза заминирования
Ежегодный конкурс «Подвиг моего прадеда»
Нерабочая неделя в Мурманской области: как будут работать аптеки с 25 марта по 5 апреля
21-летняя жительница Кандалакши попалась на продаже амфетамина и гашиша через Интернет
В Мурманске стартовал ямочный ремонт дорог
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: на "горячей линии" - технический сбой
Нерабочая неделя в Мурманской области: как будет работать общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля
В Мурманской области вовсю борются с наркограффити
В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн
Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас
Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция