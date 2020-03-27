Жители Мурманска жалуются на незаконный частный зал прощаний

27 Март 2020 2020-03-27T15:26:32+03:00

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Жителям Больничного городка в Мурманске из окон приходится видеть не самую лучшую картину – тут и там утыканы магазинчики с изготовлением надгробий, похоронные бюро, ритуальные салоны. И как тут не впасть в уныние? А сейчас открылся еще и частный прощальный зал, прямо рядом с близлежащими домами. А кому хочется наблюдать гробы и людское горе каждый день ? С ситуацией обещает разобраться глава заполярной столицы Андрей Сысоев.

- За последнее время ко мне поступило несколько обращений от мурманчан по поводу незаконного открытия частного зала прощаний на улице Радищева, 20. Год назад частный предприниматель уже планировал открыть здесь прощальный зал, но городские власти вовремя вмешались в ситуацию и встали на защиту законных интересов местных жителей. Теперь история с прощальным залом, к сожалению, повторяется - нерадивые бизнесмены вновь нарушают права мурманчан. Как глава города могу вас заверить, что эта проблема решается. Мы будем добиваться прекращения работы частного прощального зала. К работе уже подключены юристы городской администрации, депутаты Совета депутатов и другие контролирующие ведомства, - сообщил на личной странице в соцсетях Андрей Сысоев.

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