Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Те, кто вернулся из заграницы, вообще выходить из квартиры не будут»
Стоит ли говорить о чувствах людей, которым уже поставлен предварительно положительный диагноз «коронавирус», к тем, кто заразил их, забыв о самоизоляции, вернувшись из заграницы. Напомним: благодаря таким нарушителям количество северян с предварительно положительным диагнозом COVID-19 выросло до 12. Так может сразу с самолета отправлять заполярных туристов в обсерватор?
- С 1 по 16 марта в Мурманскую область приехали из заграницы 9300 северян. Но эта цифра точно больше, потому что люди продолжают возвращать. По грубым подсчетам речяь идет примерно о 20 тысячах человек, - объяснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Те, кто вернулся из заграницы, вообще выходить из квартиры не будут.
Как именно эта мера будет осуществлена, пока не уточняется. Но видимо власти найдут рычаги воздействия на несознательных граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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