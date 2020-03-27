Андрей Чибис о коронавирусе в Мурманской области: «Мы подготовили медучреждения к самому тяжелому сценарию»

27 Март 2020 2020-03-27T13:06:36+03:00

Губернатор Мурманской области напоминает, что нерабочая неделя – это не повод собраться большой компанией и праздновать

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Разумеется, вокруг с ситуации с распространением коронавирусной инфекции ходит немало слухов, который вселяют в северян праведный страх. Конечно, все эти рассказы диванных экспертов стоит делить на два, но в чем-то они правы.

- Мы подготовили медицинские учреждения к самому тяжелому сценарию, хотя оснований для этого пока нет, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Что касается предстоящей нерабочей недели, это не выходные, не отпуск и не повод собраться большой компанией и повеселится. Посидите дома, на даче, но не большими компаниями! Внести свой вклад в минимизацию риска распространения коронавируса.

Также в правительстве региона не исключают, что меры будут продлены. Напомним: на данный момент в Мурманской области зафиксирован один случай коронавируса и 12 человек с предварительно положительными диагнозами. А ограничительные меры усложняют каждый день.

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