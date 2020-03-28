Мичман из Гаджиево украл 169 тысяч у коллеги, а потом прятался от полиции по подвалам

28 Март 2020 2020-03-28T09:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Военный из Гаджиево захотел обогатиться, прикарманив чужие деньги. План удался, но совесть все-таки взяла свое.

Следствием и судом установлено, что со 2 ноября 2018 года по 24 апреля 2019 года в лаборатории воинской части в Гаджиево мичман Л., переводил на свою банковскую карту деньги при помощи мобильного телефона одного из работников, пока тот не видел. В итоге, он украл у коллеги больше 169 тысяч рублей.

- Опасаясь привлечения к ответственности за кражу, 23 мая 2019 года северянин не пришел на службу в воинскую часть, а стал скрываться в нежилых домах и подвалах. Однако осенью он сам явился в отдел полиции с повинной и раскаялся, - сообщили в СУ Следственного комитета России по Северному флоту.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 и части 4 статьи 337 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а также неявка в срок без уважительных причин на службу больше одного месяца).

Гаджиевский гарнизонный военный суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд обязал северянина возместить потерпевшему оставшуюся часть денег – чуть более 120 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Оленегорска украл из подъезда входную дверь. Мужчина хотел продать ее в пункте приема цветного металла (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU