2020-03-27T11:42:05+03:00
Общество

В Мурманске две ученицы начальной школы привезли на ватрушке замерзшего друга

Врачи скорой не могли подобраться к мальчику из-за рыхлого снега
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Девочки помогли спасти друга, который попал в сложную ситуацию.Девочки помогли спасти друга, который попал в сложную ситуацию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Друг в беде не бросит! Дети в Мурманске доказали это на личном примере. Вечером 25 марта по адресу Щербакова, 34 вызвали спасателей. Скорая приехала на вызов к ребенку с переохлаждением. Но добраться до маленького пациента не смогли из-за глубокого рыхлого снега. Дело в том, что мальчик, играя с детьми в овраге, забрался на забор. А вот слезать с него побоялся.

- Ребенок гулял в карьере возле школы. Он замерз, не смог слезть с забора. Плакал, хотел домой. Приехали скорая помощь и спасатели. Мальчика выручили две девочки лет по 8, привезли на ватрушке. Спасатели взяли его на руки и передали врачам, - рассказали «КП» очевидцы.

К счастью, с мальчиком уже все хорошо.

Напомним: в Кандалакше 15-летний подросток закопал живым 11-летнего школьника. Спасли его благодаря девочке, которая видела издевательство и позвала взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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