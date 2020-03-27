Полиция Мурманской области прокомментировала информацию, что в торгово-развлекательных центра будут облавы на школьников

27 Март 2020 2020-03-27T10:53:01+03:00

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На телефоны жителей Мурманской области стали приходить немного пугающие смс-сообщения. В них говорится, что с 25 марта по 12 апреля в общественных местах будут проходить патрули по выявлению детей. Ведь несовершеннолетние сейчас находятся на внеплановых каникулах, и должны бы сидеть дома, но стайками они собираются в общественных местах. С учетом ситуации по коронавирусу, это не безопасно.

- Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо! В целях безопасности будут проводиться рейдовые мероприятия по школам, – указано в тексте сообщения.

Отправитель поясняет, что, если ребенок окажется в учебном заведении на кружке или дополнительном занятии, накажут школу. Но если подросток попадется в торговом центре, автобусе или на улице – оштрафуют родителей. В полиции правдивость смс опровергли.

- В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о проведении сотрудниками полиции в торговых центрах и школах региона мероприятий по выявлению детей и подростков. УМВД России по Мурманской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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