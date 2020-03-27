В Оленегорске всю ночь искали 13-летнего мальчика

27 Март 2020 2020-03-27T10:00:57+03:00

Юра после ночи беспрерывных поисков сам пришел домой. Фото: Из личного архива Марии Копченковой

Юрий Копченков выходил в соцсети, но не говорил, где находится

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Всю минувшую ночь жители Оленегорска искали 13-летнего подростка, который около 17.00-18.00 26 марта ушел из дома. Родители тут же бросились на поиски и написали заявление в полицию.

- В настоящий момент известно, что Юра жив, здоров. На связь выходит через социальные сети, но где находится, не говорит. Пожалуйста, дайте знать, если вы его видели или знаете, где он, - написала в комментариях к посту о поисках мама мальчика Мария Копченкова.

Полиция обошла ночью всех друзей подростка, но обнаружить ребенка так и не удалось.

- Спасибо всем, кто откликнулся! Юра нашелся. Утром сам пришел домой, - сообщила хорошую новость Мария Копченкова.

В полиции также сообщили, что с ребенком все в порядке, и он находится дома.

Напомним: в Мурманске с 17 марта ищут 39-летнюю Ирину Егорову, котооая ушла из дома в черных брюках-клеш.

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