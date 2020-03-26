Ежегодный конкурс «Подвиг моего прадеда»
«Комсомольская правда - Мурманск» объявляет конкурс «Подвиг моего прадеда» на лучшее воспоминание об участниках Великой Отечественной войны. В нем могут принять участие жители Мурманска и Мурманской области без ограничений по возрасту. На рассмотрение жюри могут быть представлены творческие работы: командные (семья, класс) и индивидуальные.
К участию в конкурсе принимаются рассказы, эссе, повести, поэмы на тему Великой Отечественной Войны.
Работы просим присылать на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com
В теме письма указать конкурс «Подвиг моего прадеда»
В письме необходимо указать ФИО, возраст, номер и наименование учебного заведения, контактные данные (телефон родителя).
Прием творческих работ принимается с 10 марта по 30 апреля 2020 г. Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками от партнеров.
Прием творческих работ принимается с 10 марта по 30 апреля 2020 г.
ИСТОЧНИК KP.RU