2020-03-26T18:28:03+03:00
Конкурсы и тесты

Ежегодный конкурс «Подвиг моего прадеда»

В преддверии 75-й годовщины Победы «Комсомольская правда - Мурманск» предлагает вам поделиться своими воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны
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Ждем ваши работы!Ждем ваши работы!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Комсомольская правда - Мурманск» объявляет конкурс «Подвиг моего прадеда» на лучшее воспоминание об участниках Великой Отечественной войны. В нем могут принять участие жители Мурманска и Мурманской области без ограничений по возрасту. На рассмотрение жюри могут быть представлены творческие работы: командные (семья, класс) и индивидуальные.

К участию в конкурсе принимаются рассказы, эссе, повести, поэмы на тему Великой Отечественной Войны.

Работы просим присылать на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com

В теме письма указать конкурс «Подвиг моего прадеда»

В письме необходимо указать ФИО, возраст, номер и наименование учебного заведения, контактные данные (телефон родителя).

Прием творческих работ принимается с 10 марта по 30 апреля 2020 г. Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками от партнеров.

Прием творческих работ принимается с 10 марта по 30 апреля 2020 г.

Прием творческих работ принимается с 10 марта по 30 апреля 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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