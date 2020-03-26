Жительница Кировска сняла мастер-класс, как сшить маску своими руками

26 Март 2020 2020-03-26T18:39:22+03:00

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Индивидуальных средств защиты в аптеках нет и не будет – фармацевты Заполярья готовы работать по предоплате, но поставщики отказываются. А между тем, коронавирус постепенно начинает завоевывать и Россию. Как же защитить себя в условиях повального дефицита масок? Решение есть! Маску можно сшить самому, а как – готова научить жительница Кировска Анастасия Ильчук.

- В свете последних событий самодельная маска – отличное средство личной гигиены. Тем более, что в ее создании, действительно, нет ничего сложного и с этой задачей справится любой человек, имеющий минимальные навыки шитья. У меня на одну уходит около 20 минут работы, - говорит мастерица.

Для создания масок Анастасия использует два вида хлопка: верх – из более плотной материи, а мешочек для фильтра – из более тонкой, чтобы было комфортно дышать. Для самого фильтра подойдет любой нетканый материал или марля.

- Вам необходимо сшить пару масок, которые вы сможете по очереди стирать, обеззараживать и использовать многократно. Мало того, что самодельное средство гигиены выглядит более эстетично, так еще и позволяет сэкономить деньги – аптечные приходится выбрасывать каждые два часа, - говорит о преимуществах собеседница «КП».

До введения карантинных мер девушка успела обучить одну группу, а для остальных желающих сняла мастер-класс. А вот заказы Анастасия не принимает, зато охотно дарит самодельные маски близким и друзьям.

Мастер-класс по изготовлению самодельных масок от жительницы Кировска.Автор: Анастасия Ильчук

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