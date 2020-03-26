21-летняя жительница Кандалакши попалась на продаже амфетамина и гашиша через Интернет

26 Март 2020 2020-03-26T17:53:55+03:00

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Наркодилерше из Кандалакши пришлось свернуть свою незаконную деятельность из-за нагрянувшей полиции. В руки стражам порядка попалась 21-летняя северянка, торговавшая во всемирной паутине гашишем и амфетамином.

- Весной 2019 года наркополицейские задержали девушку, которая сбыла местной жительнице 6 свертков с гашишем массой в 5 граммов. Спустя некоторое время ее вместе с приятелем поймали вновь - пара продала кандалакшанину амфетамин, весом более 2,4 грамма. В этот же день квартиры злоумышленников обыскали. Там оперативники нашли 22 свертка с амфетамином и весы. Запрещенные вещества северянка расфасовывала и хранила в холодильнике, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Следователи установили, что жители Кандалакши приобретали и сбывали наркотики через Интернет, с помощью мобильного мессенджера.

На 24-летнего парня завели дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств».

А вот девушка стала фигурантом сразу трех уголовных дел – части 3 и 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 УК РФ. Она обвиняется в сбыте наркотических средств в крупном размере и по предварительному сговору, а также в приготовлении к сбыту наркотиков.

Сейчас дела направлены в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU