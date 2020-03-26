2020-03-26T17:53:55+03:00
Происшествия

21-летняя жительница Кандалакши попалась на продаже амфетамина и гашиша через Интернет

На северянку завели сразу три уголовных дела
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Кандалакшанка сбывала наркотики вместе с приятелем. Фото: пресс-служба УМВД по МОКандалакшанка сбывала наркотики вместе с приятелем. Фото: пресс-служба УМВД по МО
Изменить размер текста:

Наркодилерше из Кандалакши пришлось свернуть свою незаконную деятельность из-за нагрянувшей полиции. В руки стражам порядка попалась 21-летняя северянка, торговавшая во всемирной паутине гашишем и амфетамином.

- Весной 2019 года наркополицейские задержали девушку, которая сбыла местной жительнице 6 свертков с гашишем массой в 5 граммов. Спустя некоторое время ее вместе с приятелем поймали вновь - пара продала кандалакшанину амфетамин, весом более 2,4 грамма. В этот же день квартиры злоумышленников обыскали. Там оперативники нашли 22 свертка с амфетамином и весы. Запрещенные вещества северянка расфасовывала и хранила в холодильнике, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Следователи установили, что жители Кандалакши приобретали и сбывали наркотики через Интернет, с помощью мобильного мессенджера.

На 24-летнего парня завели дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств».

А вот девушка стала фигурантом сразу трех уголовных дел – части 3 и 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30 УК РФ. Она обвиняется в сбыте наркотических средств в крупном размере и по предварительному сговору, а также в приготовлении к сбыту наркотиков.

Сейчас дела направлены в Кандалакшский районный суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманской области вовсю борются с наркограффити. Сообщить о рекламе наркотиков на фасадах зданий может каждый на портале «Наш Север» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Кировска сняла мастер-класс, как сшить маску своими руками
В самолете Москва-Мурманск снова объявлена угроза заминирования
Ежегодный конкурс «Подвиг моего прадеда»
Нерабочая неделя в Мурманской области: как будут работать аптеки с 25 марта по 5 апреля
21-летняя жительница Кандалакши попалась на продаже амфетамина и гашиша через Интернет
В Мурманске стартовал ямочный ремонт дорог
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: на "горячей линии" - технический сбой
Нерабочая неделя в Мурманской области: как будет работать общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля
В Мурманской области вовсю борются с наркограффити
В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн
Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас
Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция