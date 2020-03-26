В Мурманске стартовал ямочный ремонт дорог

26 Март 2020 2020-03-26T17:03:23+03:00

Новая установка уже начала приводить дороги в порядок. Фото: Администрация Мурманска

Приводить в порядок транспортные артерии будут с помощью специальной установки

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Две недели назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис распорядился ко Дню Победы привести центральные улицы городов и поселков Заполярья в порядок. Погодные условия? Литой асфальт позволяет латать ямы в любое время года. В Мурманске к словам главы региона прислушались и уже приступили к исполнению.

- Работы проводят с применением рециклера асфальтобетона (мобильная установка, которая перерабатывает использованный асфальт в смесь для вторичного использования – Ред.). Такая техника позволяет работать круглый год. С помощью этой установки мы планируем восстанавливать дорожное покрытие, пока не наступят благоприятных погодных условий для уже капитального ремонта асфальтобетонного покрытия, – говорит руководитель Управления дорожного хозяйства Мурманска Станислав Ланин.

Правда, рециклер асфальтобетона позволяет латать ямы размером от 0,5 до 1,5 квадратных метров. Всего же в городе-герое планируется обновить более 20 тысяч квадратных метров дорог. Первые 150 квадратов уже приведены в порядок.

Параллельно сотрудники Управления дорожного хозяйства очищают дождеприемные колодцы, водопропускные лотки и кюветы от снега и промывают водопропускные трубы.

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