2020-03-26T17:03:23+03:00
Общество

В Мурманске стартовал ямочный ремонт дорог

Приводить в порядок транспортные артерии будут с помощью специальной установки
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Новая установка уже начала приводить дороги в порядок. Фото: Администрация МурманскаНовая установка уже начала приводить дороги в порядок. Фото: Администрация Мурманска
Изменить размер текста:

Две недели назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис распорядился ко Дню Победы привести центральные улицы городов и поселков Заполярья в порядок. Погодные условия? Литой асфальт позволяет латать ямы в любое время года. В Мурманске к словам главы региона прислушались и уже приступили к исполнению.

- Работы проводят с применением рециклера асфальтобетона (мобильная установка, которая перерабатывает использованный асфальт в смесь для вторичного использования – Ред.). Такая техника позволяет работать круглый год. С помощью этой установки мы планируем восстанавливать дорожное покрытие, пока не наступят благоприятных погодных условий для уже капитального ремонта асфальтобетонного покрытия, – говорит руководитель Управления дорожного хозяйства Мурманска Станислав Ланин.

Правда, рециклер асфальтобетона позволяет латать ямы размером от 0,5 до 1,5 квадратных метров. Всего же в городе-герое планируется обновить более 20 тысяч квадратных метров дорог. Первые 150 квадратов уже приведены в порядок.

Параллельно сотрудники Управления дорожного хозяйства очищают дождеприемные колодцы, водопропускные лотки и кюветы от снега и промывают водопропускные трубы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со стихией не поспоришь»: Териберка находится в изоляции уже 12 дней. «Комсомолка» разбиралась, почему не удается открыть дорогу жизни и какой ценой удается обеспечивать автобусное сообщение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Кировска сняла мастер-класс, как сшить маску своими руками
В самолете Москва-Мурманск снова объявлена угроза заминирования
Ежегодный конкурс «Подвиг моего прадеда»
Нерабочая неделя в Мурманской области: как будут работать аптеки с 25 марта по 5 апреля
21-летняя жительница Кандалакши попалась на продаже амфетамина и гашиша через Интернет
В Мурманске стартовал ямочный ремонт дорог
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: на "горячей линии" - технический сбой
Нерабочая неделя в Мурманской области: как будет работать общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля
В Мурманской области вовсю борются с наркограффити
В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн
Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас
Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция