В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн

26 Март 2020 2020-03-26T13:58:05+03:00

В этом году "Час Земли" пройдет не так масштабно, как обычно. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На зданиях погаснет подсветка, а в социальных сетях можно будет посмотреть уникальные фильмы о природе

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Вот уже 12 лет Всемирный фонд дикой природы организует акцию «Час Земли», чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Для этого каждую последнюю или предпоследнюю субботу марта на главных зданиях городов по всему мира гасят огни на один час. Правда, в этом году коварный коронавирус внес изменения в программу, но не смог отменить саму акцию.

- Несмотря на то, что уличных мероприятий не будет, «Час Земли 2020» состоится. 28 марта в 20.30 в знак солидарности с движением за сохранение нашей природы и ресурсов планеты уже традиционно погаснет подсветка на зданиях правительства региона, Мурманской областной Думы, телевышке и минимум двух крупных отелях заполярной столицы. В разные года к нашей акции подключались Апатиты, Кировск, Кандалакша и даже Варзуга, - рассказывает пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Рябов.

Северян также приглашают присоединиться к «Часу Земли» и провести 60 минут в уютной обстановке при свечах. В WWF России для этого подготовили целую серию виртуальных активностей. В частности предлагается узнать свое «экопредназначение» на сайте фонда, поучаствовать в прямом эфире радиостанции «Комсомольской Правды» с 20.00 до 21.30 и попытать удачу выиграть приз за самый лучший вопрос.

В соцсетях же целый день будут идти уникальные фильмы о природе, а также можно будет принять участие в виртуальной викторине и экологическом челлендже вместе с командой блогеров ТикТок, а еще можно затемнить обложку своего сообщества в соцсетях и рассказать на своей странице, как ты провел «Час Земли» с с хештегами #каждыйможет и #часземли.

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