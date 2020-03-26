Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас

26 Март 2020 2020-03-26T12:59:56+03:00

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25 марта президент России Владимир Путин обратился к жителям страны. Поводом для этого стала непростая ситуация с коронавирусом.

Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Выступление главы государства прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Китай справился с пандемией железной дисциплиной. Россия пошла по пути превентивных мер, пути защиты и поддержки населения. Следующая неделя объявлена выходной, с сохранением заработной платы. Но, естественно, продолжают усиленную работу службы жизнеобеспечения и госструктуры, - рассказал Андрей Владимирович. - Хватит ли нам одной недели, чтобы подавить вспышку коронавирусной инфекции? Это зависит от каждого из нас. Государство сделало все, чтобы мы остались дома, сохраняя свое здоровье и здоровье окружающих: дополнительные выплаты для семей, имеющих право на маткапитал, кредитные каникулы, послабления для малого и среднего бизнеса, особый порядок оформления социальных пособий, льгот и больничных.

Глава Заполярья отметил, что поддержка государства в данный период - беспрецендентная.

Фото: правительство Мурманской области.

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