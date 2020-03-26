2020-03-26T12:59:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас

Губернатор Мурманской области прокоментировал беспрецендентные меры поддержки государства в условиях коронавируса
Поделиться:
Андрей Чибис: наша страна идет по пути превентивных мер. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис: наша страна идет по пути превентивных мер. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

25 марта президент России Владимир Путин обратился к жителям страны. Поводом для этого стала непростая ситуация с коронавирусом.

Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты. Выступление главы государства прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Китай справился с пандемией железной дисциплиной. Россия пошла по пути превентивных мер, пути защиты и поддержки населения. Следующая неделя объявлена выходной, с сохранением заработной платы. Но, естественно, продолжают усиленную работу службы жизнеобеспечения и госструктуры, - рассказал Андрей Владимирович. - Хватит ли нам одной недели, чтобы подавить вспышку коронавирусной инфекции? Это зависит от каждого из нас. Государство сделало все, чтобы мы остались дома, сохраняя свое здоровье и здоровье окружающих: дополнительные выплаты для семей, имеющих право на маткапитал, кредитные каникулы, послабления для малого и среднего бизнеса, особый порядок оформления социальных пособий, льгот и больничных.

Глава Заполярья отметил, что поддержка государства в данный период - беспрецендентная.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус. Новейшая партия тестов на коронавирус уже завезена в Мурманскую область (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: у трех северян - предварительно положительный результат. Один человек в Мурманской области проходит лечение от коронавируса, 1318 человек на самоизоляции (Подробности)

Сразу две авиакомпании временно отменили рейсы в Мурманск. Из-за коронавируса самолеты стали летать с 40 пассажирами на борту (Подробности)

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее. Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области - на похоронах число желающих попрощаться ограничивать не будут (Подробности)

Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ. Житель Апатитов мог заразиться на Кубе, Мурманска - в Амстердаме (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области вовсю борются с наркограффити
В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн
Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас
Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция
В Мурманской области высадят 8385 деревьев в рамках международной акции «Сад памяти»
Октябрьский суд Мурманска заочно арестовал бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева
В Мурманский морской рыбный порт пришли сотрудники ФСБ
В Мурманской области для детей проходит марафон #СтопКОРОНАВИРУС51
Коронавирус в Мурманской области, новости на 26 марта 2020 года: северяне с какими болезнями должны быть на самоизоляции
В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус
Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: у трех северян - предварительно положительный результат
В Мурманске на Семеновском озере устроили стрельбу из пневматики
В Мончегорске дорожные полицейские помогли освободить автомобиль из снежного плена
Сразу две авиакомпании временно отменили рейсы в Мурманск
Сотрудники МЧС в Мурманске расскажут, как обезопасить детей во время каникул
Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее
В Хибинах по рыхлому снегу и крутым спускам-подъемам проехали вездеходы «Бурлак»
Контроль за реконструкцией автоподъезда к Териберке будет стоить 8,5 миллионов рублей
Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты
Депутат Мурманской областной Думы: «Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял самоотвод!»
В Мончегорске нашли вмерзший в водосток труп мужчины
Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ
Директор МФЦ в Алакуртти получила 4,6 года условно за кумовство
Искать пропавшего в Печенгском заливе дайвера мешает погода