Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция
Когда мурманским культурным заведениям пришлось временно закрыть свои двери из-за коронавируса, они не приуныли, а нашли выход из положения. Теперь многие мероприятия из театров, филармонии, библиотек и дворцов культур перенеслись в виртуальную реальность.
Чем же занять досуг северянам, которые сидят дома 26 марта?
В 14.00 Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих на онлайн-экскурсию постоянной выставки "Скульптура". Посмотреть на произведения искусства можно будет в официальной группе музея в соцсетях.
В 17.00 – акция от Мурманского областного театра кукол "Пройди ежедневный опрос – получи билет на премьеру!". Каждый день в официальной группе храма "плюшевой" Мельпомены публикуют вопросы из истории и жизни мурманского театра, а правильные ответы дают возможность получить бесплатно билеты на премьерный спектакль.
Вечером, в 18.00, мурманчане также могут посмотреть онлайн-трансляцию встречи «Школы критики», которая пройдет на YouTube-канале Мурманской областной научной библиотеки.
- На очередной встрече участники продолжат знакомиться с мурманскими музыкантами. Специальный гость – ди-джей, ведущий и организатор концертов Роман Мурачев расскажет о наиболее ярких и талантливых артистах на сцене заполярной столицы и особенностях северной поп-музыки. Мероприятие пройдет очно, но с онлайн-трансляцией, - сообщили в Мурманской научной библиотеке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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