2020-03-26T12:52:13+03:00
Звезды

Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция

Что можно посмотреть онлайн в Мурманской области
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
26 марта найдется, что посмотреть в прямом эфире.26 марта найдется, что посмотреть в прямом эфире.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Когда мурманским культурным заведениям пришлось временно закрыть свои двери из-за коронавируса, они не приуныли, а нашли выход из положения. Теперь многие мероприятия из театров, филармонии, библиотек и дворцов культур перенеслись в виртуальную реальность.

Чем же занять досуг северянам, которые сидят дома 26 марта?

В 14.00 Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих на онлайн-экскурсию постоянной выставки "Скульптура". Посмотреть на произведения искусства можно будет в официальной группе музея в соцсетях.

В 17.00 – акция от Мурманского областного театра кукол "Пройди ежедневный опрос – получи билет на премьеру!". Каждый день в официальной группе храма "плюшевой" Мельпомены публикуют вопросы из истории и жизни мурманского театра, а правильные ответы дают возможность получить бесплатно билеты на премьерный спектакль.

Вечером, в 18.00, мурманчане также могут посмотреть онлайн-трансляцию встречи «Школы критики», которая пройдет на YouTube-канале Мурманской областной научной библиотеки.

- На очередной встрече участники продолжат знакомиться с мурманскими музыкантами. Специальный гость – ди-джей, ведущий и организатор концертов Роман Мурачев расскажет о наиболее ярких и талантливых артистах на сцене заполярной столицы и особенностях северной поп-музыки. Мероприятие пройдет очно, но с онлайн-трансляцией, - сообщили в Мурманской научной библиотеке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за коронавируса отменили все спектакли в Мурманском областном драмтеатре. Деньги за купленные ранее билеты можно будет вернуть с 18 марта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области вовсю борются с наркограффити
В Мурманской области «Час Земли» впервые пройдет онлайн
Андрей Чибис о коронавирусе: Хватит ли нам одной недели, зависит от каждого из нас
Экскурсия по выставке «Скульптура» в Мурманском областном художественном музее: прямая онлайн-трансляция
В Мурманской области высадят 8385 деревьев в рамках международной акции «Сад памяти»
Октябрьский суд Мурманска заочно арестовал бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева
В Мурманский морской рыбный порт пришли сотрудники ФСБ
В Мурманской области для детей проходит марафон #СтопКОРОНАВИРУС51
Коронавирус в Мурманской области, новости на 26 марта 2020 года: северяне с какими болезнями должны быть на самоизоляции
В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус
Коронавирус в Мурманской области, новости на 25 марта 2020 года: у трех северян - предварительно положительный результат
В Мурманске на Семеновском озере устроили стрельбу из пневматики
В Мончегорске дорожные полицейские помогли освободить автомобиль из снежного плена
Сразу две авиакомпании временно отменили рейсы в Мурманск
Сотрудники МЧС в Мурманске расскажут, как обезопасить детей во время каникул
Отмена мероприятий из-за коронавируса в Мурманской области: свадебные церемонии придется проводить скромнее
В Хибинах по рыхлому снегу и крутым спускам-подъемам проехали вездеходы «Бурлак»
Контроль за реконструкцией автоподъезда к Териберке будет стоить 8,5 миллионов рублей
Из-за коронавируса отменяется поезд Москва – Мурманск на майские даты
Депутат Мурманской областной Думы: «Я бы на вашем месте, товарищ Россошанский, взял самоотвод!»
В Мончегорске нашли вмерзший в водосток труп мужчины
Жителей Мурманской области, которые контактировали с северянам с подозрением на коронавирус, ищут МВД и ФСБ
Директор МФЦ в Алакуртти получила 4,6 года условно за кумовство
Искать пропавшего в Печенгском заливе дайвера мешает погода