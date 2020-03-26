Октябрьский суд Мурманска заочно арестовал бывшего заместителя руководителя Росрыболовства Александра Тугушева

26 Март 2020 2020-03-26T11:46:42+03:00

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Александр Тугушев делал успешную карьеру: был заместителем главы Росрыболовства, генеральным директором АО "Национальный рыболовный флот", акционером ГК "Норебо". Однако в 2004 году его обвинили в мошенничестве и вымогательстве. Суд закончился лишением свободы на 6 лет, штрафом почти в 4 миллиона долларов и конфискацией части имущества.

Сейчас Тугушев объявлен в международный розыск. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

- Октябрьским районным судом города Мурманска рассмотрено ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по Мурманской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Т. Органами предварительного расследования гражданин Т. обвиняется в хищении путем обмана принадлежащих гражданину С. денежных средств в особо крупном размере. По итогам рассмотрения представленных материалов суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщила пресс-секретарь Октябрьского суда Ирина Желонкина.

Как уточняет ТАСС, гражданин С. - это соучредитель мурманского ООО «Восток» Александр Сычев.

- По данным следствия, экс-чиновник ввел в заблуждение и похитил более 30 млн рублей у соучредителя крупнейшего в Мурманске ООО "Восток" Александра Сычева, чья компания занимается морским рыболовством, переработкой, консервированием, а также оптовой торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, - пишут наш коллеги.

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