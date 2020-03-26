В Мурманский морской рыбный порт пришли сотрудники ФСБ

26 Март 2020 2020-03-26T11:51:40+03:00

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Рыбную сферу в Мурманской области в непростое время из-за коронавируса дополнительно лихорадит. Напомним: в ноябре 2019 года в рыбный порт с обысками пришли сотрудники ФСБ. Они изъяли документацию и почти три центнера рыбы из-за претензии по маркировке продукции.

Но на деле ситуация серьезнее, чем проблема с упаковкой. Тогда предприятие подозревали в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами. Стало известно, что 25 марта ФСБ снова пришла в порт.

- В управление ММРП снова нагрянули сотрудники ФСБ с обыском. Вот вам и обещанная властями свобода от проверок на время коронавируса, - сообщили в пресс-службе порта.

Обыски, скорее всего, связаны с расследованием уголовного дела в отношении директора ММРП Олега Креславского, которого обвиняют по по ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".

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