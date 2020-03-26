В Мурманской области для детей проходит марафон #СтопКОРОНАВИРУС51

26 Март 2020 2020-03-26T09:38:37+03:00

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С 17 марта в Мурманской области из-за ситуации с коронавирусом начались внеплановые каникулы. Пока они продлятся до 31 марта, а после школы, гимназии и лицеи должны перейти на дистанционное обучение.

Также следующая неделя станет нерабочей, поэтому дома останутся и дошколят. Родителям детей всех возрастов сейчас непросто: надо, чтобы мальчики и девочки оставались дома и при этом не грустили. Магазин "Вундеркинд" в Мурманске пришел на помощь: для юных северян он проводит марафон #СтопКОРОНАВИРУС51.

- Мои дети привыкли быть заняты. Они учатся. У всех есть дополнительные занятия. Каждый день. Бывает, и не по одному. А если задач нет? Признаюсь честно, если задач нет, то их время зачастую заполняется играми в телефоне, пустой болтовней в мессенджерах, бесконечным просмотром видео. Особенно, если родители на работе... Не хочется, чтоб до 31 марта, у детей было такое времяпрепровождение. При этом изъятие телефонов и планшетов - не считаю решением проблемы. Хочется предложить альтернативу, - рассказывает директор "Вундеркинда" Нина Котельникова.

Каждый день в группе магазина выкладывают новое интересное задание, например, поиграть в черепашьи бега, приготовить картолетки, сшить гусеницу из носка. За каждое выполненное задание начисляются баллы, и тем, у кого их будет больше всех, дадут подарки.

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