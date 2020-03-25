В Мончегорске дорожные полицейские помогли освободить автомобиль из снежного плена

25 Март 2020 2020-03-25T17:24:27+03:00

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С приходом плюсовой температуры в Мурманскую область пожаловали проблемы для автомобилистов: мокрый снег, слякоть и, соответственно, застревающие в бело-серой массе железные кони. Житель Мончегорска столкнулся с такой проблемой.

На улице Ферсмана водитель ехал по двору на своей «Газели». При движении застрял в сугробе и не смог выехать. Автомобилист обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД. Дорожные полицейские оценили ситуацию и приступили к освобождению транспортного средства. С помощью патрульной машины и тягового устройства грузовик вытащили из снежного плена. Водитель смог поехать дальше.

- Гражданин выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их отзывчивость и готовность прийти на выручку в сложной ситуации, - сообщили в ОГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску.

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