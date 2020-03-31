Дворник гимназии в Мурманске возмутился, что за 11 дней работы ему начислили 864 рубля

31 Март 2020 2020-03-31T10:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в соцсетях появился видеоролик, где мурманчанин жалуется на низкую зарплату в гимназии, в которой он работает дворником. По утверждению северянина, за 11 рабочих дней он получил 864 рубля. Сущие копейки, в общем-то. Тем не менее, как выяснила «КП», все обстоит не совсем так, как это преподносит мужчина.

- Это случилось в 2017 году. Его попросили подменить человека - с 8 до 15 часов убирать дополнительную часть территории. Он согласился, подписал бумаги. И к своей основной зарплате дворника в 25 тысяч рублей он получил по 0.75 ставке еще 1900 рублей за совмещенную работу, не 864 рубля. Прошло время, он обратился в трудовую инспекцию. Там запросили у гимназии документы, мы им все предоставили. Сказали, что все по закону. Но наш сотрудник пошел дальше - написал заявление в суд. На заседании показали те же самые выписки, официальные бумаги. В итоге, суд отклонил его жалобу, потому что все законно, - рассказал «КП» замдиректора мурманской гимназии №7 по административно – хозяйственной работе Валерий Терешенков.

По его словам, дворник оскорбляет учителей, замахивается на прохожих, ни с кем не общается.

- Уволить мы его не можем, а хлопот доставляет уйму, - делится Валерий Терешенков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/768724" frameborder="0"></iframe> Дворник из Мурманска жалуется на низкую зарплату.Автор: Руслан Нижегородцев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Управление дорожного хозяйства Мурманска не могут найти дворников на зарплату в 40 тысяч рублей. От соискателей требуется не уважать алкоголь, но любить трудиться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU