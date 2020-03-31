2020-03-31T10:49:17+03:00
Общество

Дворник гимназии в Мурманске возмутился, что за 11 дней работы ему начислили 864 рубля

Однако в образовательном учреждении эту информацию опровергли [видео]
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Пазл сложился немного иначе.Пазл сложился немного иначе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в соцсетях появился видеоролик, где мурманчанин жалуется на низкую зарплату в гимназии, в которой он работает дворником. По утверждению северянина, за 11 рабочих дней он получил 864 рубля. Сущие копейки, в общем-то. Тем не менее, как выяснила «КП», все обстоит не совсем так, как это преподносит мужчина.

- Это случилось в 2017 году. Его попросили подменить человека - с 8 до 15 часов убирать дополнительную часть территории. Он согласился, подписал бумаги. И к своей основной зарплате дворника в 25 тысяч рублей он получил по 0.75 ставке еще 1900 рублей за совмещенную работу, не 864 рубля. Прошло время, он обратился в трудовую инспекцию. Там запросили у гимназии документы, мы им все предоставили. Сказали, что все по закону. Но наш сотрудник пошел дальше - написал заявление в суд. На заседании показали те же самые выписки, официальные бумаги. В итоге, суд отклонил его жалобу, потому что все законно, - рассказал «КП» замдиректора мурманской гимназии №7 по административно – хозяйственной работе Валерий Терешенков.

По его словам, дворник оскорбляет учителей, замахивается на прохожих, ни с кем не общается.

- Уволить мы его не можем, а хлопот доставляет уйму, - делится Валерий Терешенков.

Дворник из Мурманска жалуется на низкую зарплату.Автор: Руслан Нижегородцев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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