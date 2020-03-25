2020-03-25T11:55:27+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Папанина в Мурманске погиб 21-летний пешеход

Он попал под колеса Honda, когда переходил дорогу по «зебре»
Наталья ЛОБАНОВА
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К сожалению, спасти северянина не удалось.К сожалению, спасти северянина не удалось.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Несчастный случай произошел поздно вечером 24 марта в заполярной столице: водитель иномарки сбил пешехода. Жизнь последнего оборвалась, даже не успев толком начаться.

- В 22.25 в Мурманске на улице Папанина около дома №8 случилась серьезная авария. Водитель автомобиля Honda, который двигался в сторону улицы Карла Маркса, наехал на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 21-летний пешеход погиб на месте, медики скорой помощи не успели его спасти. По факту дорожно-транспортного происшествия сейчас проводится проверка, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Госавтоинспекторы Кольского края убедительно просят водителей быть внимательными и осторожными при проезде на «зебрах», снижать скорость вплоть до полной остановки. А пешеходам при переходе дороги всегда стоит убедиться, что автомобили остановились и вас пропускают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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