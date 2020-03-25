Андрей Чибис о коронавирусе в Мурманской области: не проводить Парад Победы нет оснований

25 Март 2020 2020-03-25T10:03:37+03:00

Губернатор Мурманской области о коронавирусе - даже в таких условиях надо отдать дань героическому подвигу наших людей

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В Мурманской области, по данным на вечер 24 марта, один человек болеет коронавирусом, у двух - предварительно положительный диагноз, 45 жителей проходят лечение на стационаре с ОРВИ, 79 - в обсерваторе, 1235 - на самоизоляции.

Сложно загадать, что будет даже через неделю: пойдет пандемия на спад или уже число заболевших увеличится. Северяне уже остались без заграничных отпусков, и не знают, как смотреть в будущее. В правительстве Мурманской области считают, что без паники.

В частности, жителей региона волнует, как мы будем отмечать 75-летие Победы.

- Никаких оснований отменять Парад Победы нет. Мы должны отдать дань героическому подвигу наших дней, воинов, тех, кто работал в тылу. Более того, считаю, что отменять нельзя, - отметил во время прямой линии Андрей Чибис.

В оперативном штабе при региональном правительстве призывают северян соблюдать правила, чтобы не допустить ухудшения ситации с коронавирусом.

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