2020-03-25T08:06:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области и генконсул Франции в Санкт-Петербурге посетили обсерватор,

На обсервации находятся 79 человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис проверил, в каких условиях содержатся люди в обсерваторе. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис проверил, в каких условиях содержатся люди в обсерваторе. Фото: правительство Мурманской области
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В Мурманской области на сегодняшний день - один подтвержденный случай коронавируса у 19-летнего ирландца Александра Гасса и два предварительно положительных результата на новую болезнь. Подхватить ее на Кубе и в Амстердаме могли жители Апатитов и Мурманска, побывавшие заграницей.

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, 1235 человек находятся на самоизоляции, 79 - на обсервации. Последних проведали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генконсул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. В медучреждение гости пришли с соблюдением всех требований защиты. Хотя в обсерватор помещают здоровых людей, за которыми необходимо наблюдение.

- Лично убедился, что люди в обсервации находятся в хороших условиях. Все, с кем я сегодня общался, отдельно отмечают внимательность и профессионализм врачей. Низкий им поклон. Палаты чистые, оборудованы всем необходимым, есть запас средств защиты и дезинфекции, медикаменты. Пациенты чувствуют себя хорошо. Все их просьбы слышат и исполняют. Даже тренажер в коридор поставили. В этом убедился и генконсул Франции в Санкт-Петербурге, который вместе со мной проведал юных шахматистов, - пояснил Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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