Стало известно, когда в Мурманской области можно поохотиться на водоплавающую дичь
Водоплавающим птицам Кольского края скоро придется нелегко – начнется сезон охоты. Пострелять северных пернатых в угодьях Мурманской области можно будет в мае.
- В южных районах региона – Терском, Кандалакшском, Ковдорском, а также в Оленегорске, Мончегорске и Кировске с подведомственной территорией сроки весенней охоты устанавливаются с 3 по 12 мая. В северных районах – Кольский, Печенгский, Ловозерский и в Апатитах охота разрешена с 10 по 19 мая, - говорится в официальном постановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Стоит отметить, что охотиться на птичек нельзя на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Например, в заповедниках.
Напомним: в Кандалакшский заповедник ищут волонтеров-орнитологов. Участники проекта смогут подержать в руках десятки видов пернатых и научиться их различать.
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