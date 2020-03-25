2020-03-25T08:26:02+03:00
Общество

Стало известно, когда в Мурманской области можно поохотиться на водоплавающую дичь

В южных и северных районах Заполярья сезон охоты выпадает на разные даты
Наталья ЛОБАНОВА
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Пострелять птицу жители Заполярья смогут через пару месяцев.Пострелять птицу жители Заполярья смогут через пару месяцев.Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ
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Водоплавающим птицам Кольского края скоро придется нелегко – начнется сезон охоты. Пострелять северных пернатых в угодьях Мурманской области можно будет в мае.

- В южных районах региона – Терском, Кандалакшском, Ковдорском, а также в Оленегорске, Мончегорске и Кировске с подведомственной территорией сроки весенней охоты устанавливаются с 3 по 12 мая. В северных районах – Кольский, Печенгский, Ловозерский и в Апатитах охота разрешена с 10 по 19 мая, - говорится в официальном постановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Стоит отметить, что охотиться на птичек нельзя на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Например, в заповедниках.

Напомним: в Кандалакшский заповедник ищут волонтеров-орнитологов. Участники проекта смогут подержать в руках десятки видов пернатых и научиться их различать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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