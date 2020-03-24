2020-03-24T15:49:25+03:00
Общество

Житель Апатитов продает медицинские перчатки, выдавая свой бизнес за благотворительность

Молодой человек утверждает, что собранные деньги идут на "конфетки деткам"
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Хитрый парень привлекает прохожих доброй акцией. Фото: vk.com/gazeta2x2Хитрый парень привлекает прохожих доброй акцией. Фото: vk.com/gazeta2x2
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Нечестным бизнесом занялся молодой человек из Апатитов. На днях местные жители заметили, что парень продает возле детской поликлиники стерильные перчатки по 50 рублей за пару. Видимо, хочет всех обезопасить от коронавируса.

Как отметили в газете "Дважды два", парень выдает свое дело за благотворительную акцию от местного Дома детского творчества. Говорит, что собранные деньги пойдут на "конфетки деткам". Как выяснилось, культурное заведение вообще не в курсе происходящего.

- Впервые видим этого молодого человека, понятия не имеем, кто он такой. Никаких перчаток мы не продаем и подобных благотворительных акций не проводим. Будем разбираться, откуда ноги растут, - рассказала "КП" и. о. директора Дома детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана в Апатитах Ольга Козлова.

Что ж, продавать медицинские средства ради блага народа и профилактики COVID-19, конечно, хорошо. Но не обманными методами.

Напомним: в Мурманске из-за коронавируса раскупили все маски и антибактериальные гели. Купить средства защиты можно онлайн, но слишком дорого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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