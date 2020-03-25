В Мурманской области самая высокооплачиваемая отрасль - рыболовство

25 Март 2020 2020-03-25T08:30:00+03:00

В среднем, занятые в этой сфере получают 134 тысячи рублей в месяц

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Мурманская область славится северным сиянием, горнолыжными склонами и, конечно же, незамерзающим портом в Кольском заливе. А там где порт, там и рыбаки. И, похоже, что зарабатывать в регионе лучше всего на ловле да разведении даров моря.

- Отрасль с наивысшей зарплатой в 2019 году в Мурманской области – рыболовство и рыбоводство. В среднем, занятые этим делом северяне получают 134 тысячи рублей. Также большие деньги в Кольском крае сосредоточены в сфере строительства, где можно заработать около 82 тысяч рублей. На третьем месте – добыча полезных ископаемых, где зарплата составляет 76 тысяч рублей, - сообщается в общероссийском рейтинге, составленном «РИА Новости».

Да и вообще, Заполярье вошло в пятерку с самыми высокими отраслевыми заработками среди регионов России. Больше чем жители Мурманской области получают только в Сахалинской области, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

А вот меньше всего зарплаты у жителей Псковской области и Республики Мордовии.

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