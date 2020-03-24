2020-03-24T13:33:46+03:00
Общество

Жительница Мурманска выиграла в лотерею загородный дом за 600 тысяч рублей

Женщине повезло в 1325-м тираже «Русского лото»
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянка предпочла забрать деньги вместо недвижимости. Фото: пресс-служба "Столото"Северянка предпочла забрать деньги вместо недвижимости. Фото: пресс-служба "Столото"
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Удача всегда настигает нас в самый неожиданный момент. Так, мурманчанка Светлана Вершинина купила лотерейный билетик, увидев по телевизору рекламный ролик «Русского лото». И, к ее полной неожиданности, покупка оказалась счастливой – уже спустя день северянка стала обладательницей загородного дома стоимостью в 600 тысяч рублей. Ей повезло в 1325-м тираже популярной телелотереи.

- Как и все участники, я надеялась на выигрыш. Но когда это случилось, была ошарашена. Несколько раз перепроверила билет и только спустя время осознала, что выиграла. Сразу почувствовала себя счастливой и везучей, - делится эмоциями победительница.

Светлане нравится проводить отпуск заграницей. Больше всего ей запомнились красивая архитектура Испании и колоритная жизнь Стамбула. Женщина предпочла загородному дому деньги. Вместе с супругом она решит, как распорядиться выигрышем.

Победительница ведет активный образ жизни: работает, воспитывает сына и занимается спортом. Вместе с мужем она катается на лыжах и болеет за сборную России по биатлону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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