Андрей Чибис: Детские сады в Мурманской области из-за коронавируса закрывать не будем

24 Март 2020 2020-03-24T13:11:10+03:00

Но возможность такой меры в правительстве не исключают

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Заполярье противостоит коронавирусу всеми силами. Например, с 25 марта в регионе останавливают работу горнолыжные склоны, запрещены кальяны в заведениях, а также массовые мероприятия с участием более 25 несовершеннолетних.

На "Прямой линии" Андрей Чибис сообщил, что с 1 апреля общеобразовательные учеждения Мурмнаской области уходят на дистанционную работу. Ранее на нее и свободное посещение перешли вуз, ссузы и дополнительное образование. Но что же самых юных северян?

- Мы не планируем закрывать детские сады. По одной простой причине: детей такого возраста не с кем оставить. В учреждениях введен специальный фильтр на входе и проверяется температура у детей. У кого она есть - тех отправляют домой и выписывают больничный лист, - пояснил Андрей Владимирович. - Я не исключаю, что такие меры когда-либо придется ввести, посмотрим, как будут развиваться события.

Кстати, некоторые детские сады, например, в Ловозерском районе, тоже перешли на свободное посещение: родители могут выбирать, вести малыша в группу или оставить дома.

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